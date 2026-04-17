Hatay'ın Hassa ilçesinde ağaca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünün kaybetmesiyle ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.