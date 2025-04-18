Rize’de yeni hizmete giren Isıtlık Tabiat Parkı Kuş Gözlemevi’nde kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Afrika’nın güneyinden Rusya’daki üreme bölgelerine göç eden yırtıcı kuşları izlemek için Rize merkez Isırlık Tabiat Parkı’ndaki kuş gözlemevinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kuş gözlemcileri bölgeden geçen yırtıcı kuşları görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Isırlık Tabiat Parkı’nda yapımı tamamlanarak hizmete açılan kuş gözlemevi sayesinde bölgeye gelen kuş gözlemcilerinin fotoğraf çekme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Isırlık her geçen gün yeni aktivitelerle, bu kuş gözlemevi de yeni bir aktivite alanı. Yukarı alanımızda kuşları gözlemek için dürbünler monte edildi. Bu iş biraz daha profesyonel olduğu için ilgililer özellikle martın sonundan mayıs sonuna kadarki zaman diliminde burada 30’a yakın yırtıcı kuşu, yaklaşık 370’e yakın kuş çeşidini gözlemliyor. Bu bölgeden ilkbaharda Kafkaslara doğru geçen kuşlar, sonra tekrar sonbaharda aynı güzergahtan Afrika’ya doğru gidiyorlar. Bu güzergâh içerisinde kuş gözlemciliği de bir etkinlik alanı olduğu için turizm açısından oldukça önemli. Misafirler bu günlerde Rize’de ikamet ediyorlar, burada fotoğraflarını çekip gidiyorlar" dedi.

Yırtıcı kuşların üremek için Doğu Karadeniz Bölgesi’ne geldiğini, Rize’de şehrin en hakim noktasında kurulan kuş gözlemevi sayesinde bu göçü fotoğraflayabildiklerini dile getiren kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu ise, "Türkiye’de Rize, ilkbaharda yırtıcı göçü açısından çok önemli noktalardan biridir. İlkbahar yırtıcı göçünü yoğun ve tüm çeşitleri gözetleyebilme açısından İstanbul Sarıyer ormanlarından sonra ikinci nokta Rize’nin Isırlık ve Dağbaşı bölgeleridir. Yaklaşık 28 yırtıcı kuş türü bölgede gözlemleniyor. Yırtıcı göçü ve diğer türler açısından oldukça önemli bir nokta. Rusya’nın kuzeylerinden ve Asya’nın doğusundan gelen türlerin Afrika’daki türlerle üreme alanı burası. Kışın Rusya’dan, yazın ise Hindistan’dan, Sri Lanka’dan bir sürü tür geliyor üremek için. Yırtıcı gözlem kulesi şehrin en hakim noktasında yer alıyor. Burada kurduğumuz teleskoplarla, dürbünlerle birçok türü rahatlıkla görebiliyoruz. Bölgede Isırlık Tabiat Parkı da tesis olarak birçok şeyi içerisinde barındırdığı için insanların keyifle zaman geçirebileceği bir alan haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Rize’de leylek görmenin zor olduğunu ancak etkinlikte 18 leyleği havada görüntülediklerini kaydeden Hatinoğlu, "Kartalların sayıları biraz düşüktü. Bozkır kartalı, küçük orman kartalı ve büyük orman kartalı gördük. Çok sayıda, 3 bin-5 bin civarında karaçaylak kuşu vardı. Şahinler, atmacalar vardı. Rize’de leylek görmek biraz zordur. Bu sabah şansımıza 18 tane leyleği havada göç ederken gördük ve çok sevindik. Birçok yırtıcı kuş türü geçiyor. Mayısa kadar devam edecek. Göç en son arışahini dediğimiz türle son bulacak" şeklinde konuştu.

Trabzon’dan Rize’ye gelerek etkinliğe katılan Hakan Kahraman da, "Boş zamanlarımda kuş fotoğrafçılığı ve kuş gözlemi yapıyorum. Rize’de böyle bir gözlem evinin yapılması oldukça değerli ve önemli. Bunun için başkana teşekkür ediyorum. Bizler buna yakın yerler olmadığı için gidip gözlem yapamıyorduk. Burası bizim için oldukça değerli ve güzel oldu" şeklinde konuştu.