Çankırı’da AFAD tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen tatbikatta kurum personelleri, yangınlara müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan kurum personellerine yangın ve yangın sırasında tahliye süreçleri ile ilgili eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta personeller, yangın esnasında tahliye ve yangına yangın tüpüyle müdahale etmeyi uygulamalı öğrendi.