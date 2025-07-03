Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir’den havalanarak Rize’ye giderken düşen uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir’den havalanarak Rize’ye giden uçağın saat 18.18’de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtilerek, "Olay yerine Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 14 araç, 4 dron, 57 personel, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri, STK’lardan 6 araç ve 34 personel yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin sabah saatlerinde düşen uçağa ulaşdığı kaydedilen açıklamada, "Uçakta pilot konumunda olan vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Yolcu konumunda olan vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.