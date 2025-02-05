Eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 32’nci yıl dönümünde Kartal’da anıldı. Yakacık Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında Kahveci’nin yaşamı ile ilgili belgesel film gösterimi yapıldı. Adnan Kahveci daha sonrasında kabri başında dualarla anıldı. Duaların ardından Kahveci’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Kartal Belediyesi, 5 Şubat 1993’te ailesi ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin ölümünün 32. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Kartal Yakacık Kültür Merkezi’nde başlayan anma programında, Adnan Kahveci’nin hayatı ve yaptıkları belgesel film gösterimi ile izleyicilere aktarıldı. Ardından Kartal Yakacık’taki mezarı başında da anma töreni düzenlendi. Türk siyasetine iz bırakan isimlerden Adnan Kahveci, mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü üyesi katıldı. Duaların ve konuşmaların ardından Kahveci’nin mezarına karanfil bırakıldı.

Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, "1993 yılını doğru okumak çok önemli. Bir düzeni yıktılar, yeni bir düzen kurdular. Bu yeni düzen de iyi niyetli bir düzen değil ama gençlik olarak düzelteceğiz inşallah. Gökhan Başkan da sağ olsun her sene bize destek oluyor. Ağabeyime de çok destek oluyor rahatsızlığı ile ilgili. 1993 senesi Türkiye’nin en önemli kırılım yılı" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "7’sinden 77’sine kendisini bu ülkeye ait hisseden bu ülkenin vatandaşı olan her insanın örnek aldığı, iyi hatıralarını anlattığı ve devlet adamı dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olduğunu kabul ettiği merhum bakanımız Adnan Kahveci’nin anma törenindeyiz. Bu çok uzun süredir devam eden bir anma töreni, herkese nasip olmaz. Çok fazla siyasetçi çok fazla devlet adamını yaşamını yitirdikten sonra unutuyoruz ama üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala anıyorsak burada özel bir durum var. Nesilden nesile aktarılması gerekiyor belki siyasete ve siyasetçilere de okutulması öğretilmesi gereken notları barındıran bir örnek yaşamdan bahsediliyor. Hepimizin ona yakışır davranması onun izinden gelebilmesi için, onun gittiği yoldan baktığı bakış açısıyla bakması, örnek bir devlet adamlığı sergilememiz gerekiyor. Kartal’ın gururu Kartal’ın bir evladı Adnan Kahveci’yi anmış olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Onun izinde gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.