Adıyaman’da sağlık alanında önemli bir yatırım hayata geçiriliyor.

Kent genelinde 12 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılacağını açıklayan Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülen girişimlerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Projenin Adıyaman’ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Milletvekili Şan, "Adıyaman’ımız için güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde 12 yeni Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Bu merkezler, vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlayacak. Özellikle deprem sonrası sağlık altyapısında yaşanan sıkıntıları gidermek adına bu yatırımlar büyük önem taşıyor" dedi.

Şan, Aile Sağlığı Merkezlerinin inşa edileceği yerlerin nüfus yoğunluğu ve mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendiğini, projelerin kısa süre içerisinde başlatılacağını belirtti. Ayrıca bu yatırımların, sağlık çalışanlarına daha iyi çalışma ortamı sunacağını da sözlerine ekledi.