Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası, Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu’nun şampiyonluğu ile sona erdi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası, genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği, takım ruhunu ve centilmenliği ön plana çıkaran önemli bir organizasyon olarak tamamlandı. Turnuvaya ilçedeki farklı okullardan birçok öğrenci katılım sağlandı.

Aydınlar Ortaokulu Müdürü Şakir Karaaslan, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlerimize, hakemlerimize ve destek veren tüm eğitim kurumlarımıza ayrıca Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergüne teşekkür eder, gelecekte daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmeyi temenni ederiz" dedi

Turnuvanın sonunda Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu birinci, Akçıra Gölbaşı Ortaokulu ikinci ve Kamile Karahan Ortaokulu üçüncü oldu.