Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aydınlar beldesindeki bir evin bahçesinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki kuru otlara ve bazı yapıların yakınındaki alanlara sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adilcevaz Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar duman nedeniyle kısa süreli sağlık sorunları yaşadı. İlk belirlemelere göre, yangında tarım arazisi ve bahçe eşyası zarar gördü.

Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen yaptığı açıklamada, "Yangının büyümeden kontrol altına alınması büyük bir felaketin önüne geçti. Ekiplerimize ve yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.