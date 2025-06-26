Adapazarı Belediyesi, yaz dönemi boyunca Bilgi Evleri ve Millet Evleri’nde düzenleyeceği ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla çocuklar ve yetişkinlere yönelik geniş yelpazede sunulan kurslarla, kişisel gelişim ve beceri kazanımı desteklenecek. Yaz döneminin verimli geçeceğine olan inancını paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, tüm vatandaşları kayıtları başlayan kurslara katılmaya davet etti.

Adapazarı Belediyesi, yaz dönemi boyunca eğitim ve sosyal faaliyetlerle dolu bir programla, şehrin her kesiminden bireylere hitap etmeye devam ediyor, Bilgi Evleri ve Millet Evleri’nde düzenlenecek ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. Çocuklar ve yetişkinlere yönelik geniş yelpazede sunulan kurslarla, kişisel gelişim ve beceri kazanımı destekleniyor. Çocuklara yönelik kurslar arasında İngilizce, Almanca, resim, drama, akıl oyunları, robotik kodlama, bilgisayar, müzik, Kur’an-ı Kerim okuma (değerler eğitimi), el sanatları gibi çeşitli alanlar bulunuyor. Kurslar 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olup ayrıca, oyun odası ve etkinlik sınıfı da 3-6 yaş grubu için sunuluyor.

Yetişkinler için ise giyim, dikiş, el sanatları (iğne oyası, tel kırma, deri işleme), çini, ahşap boyama, kitap atölyesi, deri çanta yapımı, örgü, jüt ip, seramik, pilates, mefruşat, moda tasarımı, karakalem, çanta ve aksesuar yapımı, aile rehberliği gibi çok sayıda kurs seçeneği sunuluyor. Bu kurslar hem kişisel gelişimi desteklemeyi hem de çeşitli el becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Kurslar, Adapazarı’nın farklı noktalarında yer alan 15 Temmuz Camili Bilgi Evi, Taşkısığı Millet Evi, Bileciler-Solaklar Millet Evi, Yağcılar Bilgi Evi, Kömürlük Bilgi Evi, Dernekkırı Millet Evi ve Merkez Bilgi Evi’nde gerçekleştirilecek. Her merkezde, çocuklar ve yetişkinler için özel olarak tasarlanmış programlar yer alıyor.

Kurslar, Adapazarı’nın farklı bölgelerinde bulunan 15 Temmuz Camili Bilgi Evi, Bileciler-Solaklar Millet Evi, Yağcılar Bilgi Evi, Kömürlük Bilgi Evi, Dernekkırı Millet Evi, Taşkısığı Millet Evi ve Merkez Bilgi Evi’nde (Yuvam Sokak) gerçekleştirilecek. Kurslara kayıtlar sınırlı kontenjanla yapılacak olup, detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki irtibat numaralarından bilgi alabilecek. Eğitim ve sosyal faaliyetlerle dolu bir yaz için tüm Adapazarı halkını kurslara katılmaya davet eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Belediyemizin düzenlediği bu kurslarla hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaz dönemini verimli geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek, milletimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.