Adana’da "Fotoğrafın Ötesinde" sergisi açıldı, 32 eser ziyaretçilere sunuldu.

Karadağ Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından İnsan Kültür Sanat Derneği’nin galerisinde düzenlenen Ressam Meryem Pırlak küratörlüğünde gerçekleşen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Fotoğrafların içeriğinde, göçle gelen kişilerin yaşamları ve 1925 yılından bugüne 100 yıllık bir süreçteki öyküler yer aldı. Siyah-beyaz fotoğraflar ve kültürleri yansıtan 70- ile 100 yıllık eşya ve objelerle küçük bir yaşam köşesi de sergide yer aldı.

Dernek Başkanı Fatma Gülkan, bu yıl eski Yugoslavya’dan gelen atalarının göç hikâyelerinin 100.yılı olduğunu belirterek,"1925 yılında yapılan Şahoviçi Katliamında büyük acı ve yıkımlar yaşayan, çoğu anne ya da babasız olarak yola çıkan ve nereye gideceğini bilmeden, evlerinin kapısını kilitlemeden göç eden kişileri anmaktayız. Onlar hayata sıfır noktasından başlamışlar. Acılarını, yarım kalan hikâyelerini, umutlarını, yaşama tutunmalarını birbirlerini anlatmışlar. Aslında hepsi birer ’Suskun Nesil’. Türkiye’de doğan çocukları ise ’Kayıp Nesil’. Bizler onların o siyah beyaz fotoğraflarından, yaşamlarını hatırlatmak istedik. Bizim için asıl değerli olan, bu fotoğrafların 1930 sonrası binlerce kez ele alınıp, o günlerin anılması, gözyaşıyla göç sonrası çaresizliklerini konuşmaları. Unutmamak ve unutturmamak adına bu sergiyi açtık"dedi.

Serginin yanı sıra araştırma ve söyleşi üzerine 100 Yıllık göç sürecinin anlatıldığı ’Suskun Nesil’ ve 14 farklı hikâyenin yer aldığı ’Mor Hırka’ adlı kitapların söyleşisi de yapıldı.