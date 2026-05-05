Adana'da gece dönercisine gelen iki yetişkin ve bir çocuk, 5 döner yiyip 2 kola ve 1 ayran içtikten sonra hesabı ödemeden ayrıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde gece dönercisinde meydana geldi. İddiaya göre, dönerciye gelen iki yetişkin ve bir çocuk 5 döner yiyip, 2 kola ve 1 ayran içti. Bir süre iş yerinde bekleyen şahıslar, daha sonra hesabı ödemeden dönerciden çıktı. Durumu fark eden işletme sahibi Arzu Tokuş, şahısların peşinden eleman göndererek ödeme yapılmadığını bildirdi. Şahıslar, işletme çalışanına araçtan cüzdanlarını alıp ödeme yapacaklarını söyledi ancak, iki kişi iki ayrı lüks araca binerek olay yerinden hesabı ödemeden uzaklaştı.

Yaşananlara tepki gösteren işletme sahibi Arzu Tokuş, 'Bize söyleselerdi ücretsiz döner verirdik. Biz her gün onlarca kişiye ücretsiz yemek veriyoruz. Bu konuyu haber yaptırmak istemezdim ama utansınlar diye yaptırıyorum' dedi.