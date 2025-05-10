Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi müzede 13 yaşındaki ikizler tarafından hazırlanan 86 adet eserin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Bucak Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi ikizler Elif ve Ezgi Yangın tarafından yapılan 86 adet resimlerle Tarihi Sehlikzade Hasan Efendi Çiftçiliği İstiklal Müzesi’nde sergi açıldı. Sergi de misafirlerini ağırlayan 8. sınıf öğrencisi ikizler, resim yapmanın kendileri için ayrı bir tutku olduğunu belirterek mutluluklarını dile getirdi.

İkizlerin annesi Bucak Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emine Figen Barış "Bugün burada sergisini açtığımız Elif ve Ezgi’nin annesiyim. Aslında biz onları 3 yaşında resim merakı olduğunu fark ettik. Küçüklüklerinde de evlerimizin duvarlarına ve kapılarına resim yaptıklarını fark ettim. Kendi tişörtlerine ve benim tişörtlerime resim yaptıklarını fark ettik. Sonrasında daha detaylı bir eğitim almaları açısından onlara destek verdik" diye konuştu.

İkizlerin resim öğretmeni Ressam Kübra Bulduklu’da Elif ve Ezgi’yle güzel bir sergi hazırlamak istediklerini, annelerinin de desteğiyle çok güzel bir sergi oluşturduklarını söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Bucak Ortaokulu Müdürü Sümeyye Ucun da, "Kızlarımız seksenin üzerinde resim yaptılar ve bizde bugün bunları burada sergiliyoruz. Hepsi güzel resimler gayet iyi ve güzel oldu"dedi.

Kurtuluş savaşında büyük mücadele veren Sehlikzade Hasan Efendi’nin torunu Kemal Sehlikoğlu ise vatandaşların hem sergiyi hem de müzeyi gezme imkanı bulduğunu ifade etti.