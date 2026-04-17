Adana Valisi Mustafa Yavuz yangının geri dönüşüm tesisinin depo bölümünde çıktığını, 5 iş yerine sirayet ettiğini ancak çevrelendiğini, tehlikeli bir durumun olmadığını söyledi.

Merkez Seyhan içesine bağlı Sarımhamzalı Mahallesindeki sanayi sitesinde sabah saatlerinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın alanına gelen Vali Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir'den bilgi aldı. Yavuz, daha sonra yaptığı açıklamada yangının tesisin arka kısmındaki depodan çıktığını henüz nedeninin tam belli olmadığını ancak sıcaktan, elektrik kontağından ya da malzemelerdeki sıkışmadan dolayı çıkabileceği üzerinde durduklarını, gerçek sebebin itfaiyenin çalışması sonucu ortaya çıkacağını söyledi. Yavuz, yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirterek, 'Yangın çıktıktan sonra 5 iş yerine daha sirayet etti. Ancak o iş yerlerinde de çok zarar olmadan hem itfaiye ekipleri hem de TOMA ekipleri yangına müdahale etti. Bu hızlı müdahale sonucu yangın çevrelendi. Şu an sıkıntılı bir durum yok ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Biraz sonra iş makineleri de yangının ilk çıktığı yere girerek müdahale yapacak' dedi.

Yavuz, Adana'da dün hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıktığını hatırlatarak, sıcaklar arttıkça yangın önlemlerinin de artırılması gerektiğini belirterek, 'Buna karşı çok ciddi önlemler alınmalı. Daha büyük olayların olmaması için şimdiden ne yapılması gerekiyorsa planlanmalı' dedi.