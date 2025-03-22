Adana’nın Feke ilçesinin 105’inci kurtuluş yılında coşkulu anlar yaşandı.

22 Mart 1920’de Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılan Adana’nın Feke ilçesinde kaymakamlık önünde program düzenlendi. Program çerçevesinde ilçe protokolü ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Feke Şehitliği’ne kadar süren yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okunarak Milli Mücadele kahramanlarından Arap Ali ve şehitler için dua edildi. Programda Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin Feke’nin Kurtuluş mücadelesini kutlama mesajı da okundu. Daha sonra Devlet Bahçeli Stadyumu’nda süren programda Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu, mehteran takımı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor gösterileri ve bayrak sevdası gösterileri gerçekleştirildi. Törende konuşan Feke Belediye Başkanı Cömert Özen 105. yılında Milli Mücadele kahramanlarını gurur ve minnetle andıklarını ifade etti.

"Bize bırakılan bu mirasa ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız"

Başkan Özen, "Kurtuluş sadece bir işgalin savuşturulması, düşmanın kovulması değildir. Kurtuluş, vatan ve bayrağın yüreklerimize işlenen sevdası, bağımsızlık ortaya koyulan mücadele ruhunun adıdır. Bizler kucağında yavrusuyla cepheye mermi taşıyan nene hatunların evlatları, sırtında 250 kiloluk mermiyi, gönlünde ise vatan sevdasını taşıyan Seyit çavuşların, Gizzik Duranların, Arap Ali’nin torunlarıyız. Bize bırakılan bu mirasa ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Feke’mizin 105. kurtuluş gününü coşkuyla kutladığımız, vatanseverlik duygularının yeniden yüreklerimize hissettirdiğimiz bu günde inanıyorum ki aynı güç ve kararlılıkla bu güzide ilçemizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Torunu dedesinin kahramanlık mücadelesini anlattı

Bölgedeki halk direnişini anlatan kahramanlardan Gizzik Duran’ın torunu Durmuş Ölmez, "Dedem, halkın işgale karşı ayaklanmasını sağlayan öncülerdendi. Bozat’ta mücadeleyi başlatıp halkı bir araya getirdi. Bu direniş, büyük fedakârlıklarla sürdü ve Feke’nin kurtuluşuna ulaşıldı" diye konuştu.

Özellikle Saimbeyli’nin en ağır baskılara sahne olduğunu vurgulayan Ölmez, "Burada yaşananlar halkı daha da kenetledi. İnsanların malları gasp edildi, büyük zulümler yaşandı. Ancak halk direndi ve pes etmedi. Bu mücadelenin büyüklüğünü anlamak için o dönemin tanıklarının gözyaşlarıyla anlattıklarını dinlemek yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Günümüzde Gazze ve Filistin’de yaşananları görünce tüylerinin ürperdiğinin altını çizen Ölmez, "O dönemde halk nasıl zalime boyun eğmediyse, bugün de mazlum milletler direnmeye devam etmeli" diyerek sözlerini tamamladı.

İlçenin ileri gelenlerinden 83 yaşındaki Hatice Akpınar da, "Bölgede çok zulüm olmuş. Atalarımız anlatır. Buralarda çok katliam yapılmış. Gızzık Duran, Arap Ali buraları büyük mücadele ile kurtarmış" şeklinde konuştu.