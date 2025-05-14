Antalya’da sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Adalya Vakfı’nın yeni yönetim kurulu belli oldu.

Adalya Vakfı, üniversite öğrencilerine sağladığı burslar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek programlarıyla toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını amaçlayan Engelsiz Kafe projesiyle de öne çıkan vakıf, bu alandaki çalışmalarıyla örnek teşkil ediyor. Engelsiz Kafe’de müzik çalışmaları, el sanatları atölyeleri, spor etkinlikleri, seminerler, doğa kampları ve mutfak atölyeleri gibi birçok ücretsiz program düzenleniyor. Bu faaliyetler, özel bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.

Yeni yönetim kurulu ile vakfın çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten yetkililer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da yönetimde yer aldığını açıkladı. Adalya Vakfı’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ümit Uysal, Yılmaz Altun, Hüseyin Demir, Sarper Demrut, Erdal Özçivi, Can Ekrem Ateş ve Özgür Atıcı."

Denetleme kurulu üyeleri ise Refik Cennet, Timur Murat İnanç ve Eser Akkaya olarak belirlendi.