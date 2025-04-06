Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya’da yapımı devam eden adliye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Camili Mahallesi’nde 36 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde inşası devam eden Sakarya Adalet Sarayı’nı yerinde inceleyerek, gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından valiliği ziyaret eden Tunç, şeref defterini imzalaak, bakanlığın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç’a ziyaretlerinde Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu eşlik etti. Bakan Tunç, ziyaretlerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un kızının düğününe katıldı.