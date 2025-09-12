Çanakkale’de düzenlenen AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çanakkaleye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı, Adalet Sarayı ve valiliği ziyaret ederek esnaf buluşması gerçekleştirdi.

Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı, ziyaretinde İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk tarafından karşılanan Bakan Tunç burada partililerle buluştu. Çanakkale’ye Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden sonra Adalet Bakanı Tunç, şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Burada esnafla bir araya gelen Tunç, onların talep ve isteklerini dinledi.

Esnaf ziyaretlerinden sonra Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Bakan Tunç burada valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Bakan Tunç’a Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım, Ramazan Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti MKYK üyesi Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Çanakkale Adalet Sarayına geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye ve baro personelleriyle bir araya geldi.