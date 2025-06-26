Büyükada’da imara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararlarıyla altyapı hizmetleri kesilen Terrace LİDO isimli binaya, Adalar Belediyesi’ne ait tankerle su taşındığı iddia edildi. Gece gündüz sürdüğü öne sürülen su sevkiyatının, bizzat altyapı kesintisini talep eden belediye tarafından gerçekleştirilmesi tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükada’da bulunan Terrace LİDO isimli binanın, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edildiği gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edildi. Adalar Belediyesi bu bina için, ilgili kurumlara yazı yazarak, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin kesilmesini talep etti. Talep doğrultusunda binanın altyapı hizmetleri kesildi.

Ancak alınan bu kararın ardından binaya tankerle su taşındığı ve bu tanker aracının da Adalar Belediyesi’ne tahsisli olduğu ortaya çıktı. Gece gündüz sürdüğü iddia edilen su sevkiyatının, bizzat altyapı kesintisini talep eden belediye tarafından gerçekleştirilmesi tepkiye neden oldu.