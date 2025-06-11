Hatay’da aç kalan domuz sürüsü çöpte yiyecek ararken görüntülendi.
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Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi. Sıklıkla bölgede yaşayan vatandaşlarca görülen domuzlar, geçtiğimiz gün çöp konteynerinin çevresinde yem ararken görüntülendi. Bir süre yem arayan domuzlar, çevreye zarar vermeden gözden kayboldu. Domuzların gezindiği anlarsa kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA