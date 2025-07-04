ABD’nin California eyaletinde 2 gün önce başlayan orman yangını, 52 bin 592 dönümlük alanı küle çevirdi. Alevlere müdahale sürüyor.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Luis Obispo bölgesinde 2 Temmuz’da başlayan orman yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre bu yıl eyalette çıkan en büyük orman yangınında şu ana kadar 52 bin 592 dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 50 yapının tehdit altında olduğu belirtildi. State Route 166 otoyolunun bir bölümü kapatılırken, yakınlardaki bazı yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Yangına 4 helikopter, 41 araç ve yaklaşık 600 personelle müdahalenin sürdüğü aktarıldı.