ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan’da imzalanabileceğini açıklayarak, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir anlaşmamız var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimini Ukrayna konusunda "zayıf ve geç kalmakla" suçlayarak, "Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Putin ile bu meseleyi birçok kez görüştüm. Onun gözbebeği Ukrayna’ydı ama benim başkanlığımda saldırmazdı" dedi.

Ukrayna’daki savaşta her hafta binlerce kişinin öldüğünü ifade eden Trump, "Her hafta yaklaşık 2 bin 500 kişi ölüyor. Çoğu asker. Bu kayıpları önlemek zorundayız. Ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.

ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan’da imzalanabileceğini açıklayan Trump, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir mineral anlaşmamız var. Yakında, gelecek Perşembe" ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki güveni ve ekonomik bağları güçlendireceğini belirten Trump, aynı zamanda barış inisiyatifi için gerekli zeminin oluşmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Trump, "Yakında bu konuda açıklama yapabiliriz. Eğer barışa ulaşabilirsek, bu sadece savaşın bitmesi değil, Batı’nın yeniden toparlanması anlamına gelir" dedi.

Düzensiz göç konusuna da değinen Trump, Avrupa’nın göç politikalarını "felaket" olarak nitelendirdi.

"Benden önce hiçbir başkan Çin’den tek kuruş almadı"

Çin’e yönelik gümrük vergilerine değinen Trump, "Benden önce hiçbir başkan Çin’den tek kuruş almadı. Biz Çin’den bugüne kadar 700 milyar dolar kazandık. Avrupa’ya, Meksika’ya ve Kanada’ya da fentanil ve zayıf sınırlar nedeniyle cezalar uyguladık. Şu anda milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.

"Ukrayna’nın egemenliği Batı’nın onurudur"

İtalya Başbakanı Meloni, "Ukrayna’nın özgürlüğü için verilen mücadele, aynı zamanda Batı değerlerinin korunmasıdır. Diplomasiye alan açmalıyız. Barış ancak güven inşa edilirse sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Meloni, ayrıca Avrupa’da Ukrayna konusundaki tartışmalarda kararlılıkla barış inisiyatifini desteklediklerini söyleyerek, "Trump ile bu konuda vizyonumuz örtüşüyor. Aynı masadayız" ifadelerini kullandı.

"Batı’yı yeniden büyük yapmak" çağrısına yönelik eleştirilere değinen Meloni, bu ifadeyle siyasi değil, kültürel bir misyon kastettiğini belirterek, "Birileri bana Batı milliyetçisi olduğumu söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum ama ben Batı derken coğrafi değil, medeniyet temelinden söz ediyorum. Bu bir ortak değerler sistemidir. Bu yüzden buradayım: Batı’yı yeniden güçlü yapmak için" dedi.

"Ortak mücadele alanlarımız çok geniş"

Düzensiz göç konusuna değinen Meloni, "İtalya’nın kararlı göç politikası sayesinde Avrupa’da yeni bir döneme giriyoruz. Artık yalnızca göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi değil, menşe ve transit ülkelerle iş birliği ve geri dönüşler konuşuluyor. Avrupa Komisyonu da bu yönde yeni kurallar getirdi" dedi.

Savunma harcamaları konusuna değinen Meloni, "İtalya NATO’nun yüzde 2’lik harcama hedefini yerine getiriyor. Gerekirse daha da fazlası yapılabilir. Avrupa’nın güvenliğinin farkındayız" dedi.

"10 milyar dolarlık yatırım yolda"

Meloni, İtalyan şirketlerinin önümüzdeki yıllarda ABD’ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklayarak, "Enerji alanında LNG ve nükleer iş birlikleri öncelikli. İtalya’nın enerji çeşitliliğini artırmak istiyoruz. ABD ile bu alanda daha derin iş birliği kurmaya hazırız" dedi.

"Başkan Trump’ı İtalya’da ağırlayacak olmak büyük onur"

Meloni, Trump’ı İtalya’ya resmi bir ziyarete davet ettiğini ve Trump’ın bu daveti kabul ettiğini belirterek, "Başkan Trump’ı İtalya’da ağırlayacak olmak büyük onur. Bu ziyaret aynı zamanda Avrupa ile ABD arasındaki koordinasyonu da güçlendirecektir" dedi.