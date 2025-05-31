ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Hint-Pasifik’teki güç dengesini değiştirmek için inandırıcı bir şekilde "askeri güç kullanmaya hazırlandığını" ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından Singapur’da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumuna katıldı. Bakan Hegseth yaptığı konuşmada, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin vizyonuna ve Çin’in "stratejik tehdidine" değindi. ABD ile Hint-Pasifik müttefiklerinin geleceklerinin "birbirine bağlı" olduğunu belirten Hegseth, Amerikalıların güvenliği ve refahının, ABD müttefik ülkelerinin vatandaşlarının güvenliği ve refahına bağlı olduğunu söyledi. Hegseth, "Barış ve istikrar, refah ve güvenlik vizyonunuzu paylaşıyoruz ve burada kalmaya devam edeceğiz" dedi. Hegseth, ülkesinin Hint-Pasifik’e yönelik vizyonunun "sağduyu ve ulusal çıkarlar temelinde" olduğunu, ABD ve müttefiklerinin savaş yerine egemenlik ve ticaret temelinde karşılıklı çıkarlarına saygı göstererek birlikte çalıştıklarını kaydetti. Hegseth ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa müttefiklerini kendi savunmalarını artırmaya yönlendirmeye devam etmesiyle birlikte ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla kaynak ayırabileceğini belirtti. Hegseth, "Bu sayede hepimiz Hint-Pasifik’te kalıcı ve güçlü bir Amerikan varlığının getirdiği barış ve istikrardan faydalanabileceğiz. Bu faydalar, ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımız da güçlü olduğunda katlanarak artar" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Biz diğer ülkelere politikalarımızı veya ideolojilerimizi benimsemeleri için baskı yapmak amacıyla burada değiliz. İkim değişikliği veya kültürel konular hakkında vaaz vermek için burada değiliz. İrademizi size dayatmak için burada değiliz. Hepimiz egemen ülkeleriz" dedi. Hegseth, ABD’nin barış ve refah için karşılıklı çıkarların uyuştuğu alanlarda müttefikleriyle birlikte çalışmayı hedeflediğini aktardı.

Bölge ülkelerine "Çin" uyarısı

Hegseth, Çin’in bölge için oluşturduğu "tehdide" değinerek ABD’nin aktif olarak çatışma arayışında olmadığını açıkça belirtti. Hegseth, "Komünist Çin ile çatışma peşinde değiliz. Ancak bu kritik bölgenin dışına itilmeyeceğiz ve müttefiklerimizin, ortaklarımızın boyun eğdirilmesine ve sindirilmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Hegseth, Çin’in "Hint-Pasifik’teki güç dengesini değiştirmek için inandırıcı bir şekilde askeri güç kullanmaya hazırlandığını", Çin’in Tayvan’ı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin sadece Hint-Pasifik için değil, tüm dünya için "yıkıcı sonuçlara" yol açacağını ifade etti. Hegseth, Çin’in nihai olarak ne yapabileceğini kimsenin tam olarak bilmediğini, ancak ABD ve müttefiklerinin yine de "aciliyet ve dikkatle" hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hegseth, "Çin’in oluşturduğu tehdit gerçek ve yakın olabilir" dedi. ABD’nin savaştan ziyade barış istediğini söyleyen Hegseth, ABD’nin silahlı çatışmaya da hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Hegseth, "Caydırıcılık başarısız olursa ve başkomutan tarafından çağrılırsa ABD Savunma Bakanlığı, en iyi yaptığı şeyi yapmaya hazır: kararlı bir şekilde savaşmak ve kazanmak" diye konuştu.

Savunma harcamalarını arttırma çağrısı

ABD’nin bölgede caydırıcılığın sağlanmasına yönelik çabalarını üç şekilde yürüttüğünü belirten Hegseth, "ABD Savunma Bakanlığı’nın duruşunu iyileştirmek, müttefik ve ortaklarının savunma kabiliyetlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak ve ABD ile müttefik ülkelerin savunma sanayi üslerini yeniden inşa etmek" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Genel olarak ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız, güç yoluyla barışı sağlama yolunda bu ve diğer birçok alanda büyük ilerleme kaydettiler. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve kaybedecek zamanımız yok" dedi. Hegseth, barışı arzulayanların savaşa hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı ve ABD’nin Hint-Pasifik’teki ortaklarından ve müttefiklerinden tam da bunu beklediğini söyledi. "Zamanımız geldi" diyen Hegseth, ABD ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu tehditlerin beklemeyeceğini sözlerine ekledi. Hegseth, Asyalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları ve üzerlerine düşeni yapmaları çağrısında bulundu. Hegseth, savunma harcamalarının "bugün karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri ve tehditleri" yansıtması gerektiğini vurguladı.