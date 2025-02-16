Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını ilçe ilçe dağıtmaya devam ediyor. 24 ilçede 522 büyükbaş hayvan yetiştiricisinin girdi maliyetlerini azaltarak ekonomilerine destek sağlayacak bin 95 ton mısır silajı, yüzde yüz hibeyle dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağladığı desteklerle Başkentli hayvan yetiştiricilerini bir yandan üretime teşvik ediyor bir yandan da ekonomilerine katkı sağlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından BAKAP Tarım Kampüsü’nde üretilen bin 095 ton mısır silajı; yüzde 100 hibeyle 42 yaş altı hayvan üreticilerine dağıtılıyor.

"Ülke ekonomimize katkı sağlamak için gereken çalışmaları yapıyoruz"

Nallıhan’da gerçekleşen mısır silajı dağıtımına katılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kırsal bölgelerin çiftçilik ve hayvancılık üzerine kalkınması için Mansur Başkan ile ne gerekiyorsa gerçekleştireceklerine inandığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kırsal alanda yaşayan çiftçilerimize, üreticilerimize gereken desteği en iyi şekilde sağlayacağız. İnşallah buralar birer üretim merkezi olacak. Bunun için çabalıyoruz. Sosyal yardımların yanında bu tip yardımların da yapılması bizler için, burada yaşayan insanlar için çok kıymetli. Buradaki insanlar bu üretimi yapmak istiyor, hepsi hevesli. Bundan sonraki projelerde de inşallah çok daha güzel işler çıkacak. Türkiye’deki sorunları çok iyi biliyoruz. Mansur Başkanım bunların hepsine hakim. Özellikle kırsal bölgelerde ve büyükşehirde yaşanan sıkıntıları kendisi çok iyi bildiği için bizler de Mansur Başkanımızın önderliğinde memleketimize hizmet etmek, üreticilerimizi kalkındırmak ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için gereken çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Ayaş ve Güdül Belediye Başkanı mısır silajı dağıtımına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticilerine yönelik başlattığı ve yüzde yüz hibeyle dağıttığı mısır silajı dağıtımına katılan Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BAKAP’ta yetiştirdiği mısır silajlarını 42 yaş altı üreticilere bedelsiz olarak yüzde 100 hibeyle dağıttığını kaydederek, "Üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal desteklerle beraber üreticilerimiz hem üretiyor hem de yerel ekonomi kalkınıyor. Kendisine bundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada 15 çiftçimize 33,5 ton civarı mısır silajı vereceğiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BAKAP Tesislerinde üretilen mısır silajlarını Güdül’de yaşayan üreticilerle buluşturduklarını aktararak, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projede 42 yaş altı hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize mısır silajı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin içinde bulunduğu bu dar durumda üreticilerimizin her zaman yanında olan, kırsal kalkınmayı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kırsal destekleriyle verimliliği artırıyoruz, maliyeti azaltıyoruz ve sürdürülebilir üretimi destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde de dağıtım gerçekleşti

Şereflikoçhisar, Evren ve Haymana ilçelerinde başlayan dağıtımların ardından Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde devam eden dağıtımlara katılan Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İlhami Aslanoğlu ise, şöyle konuştu:

"İlçemizde hayvancılıkla uğraşan 42 yaş altı genç yetiştiricilerimize yönelik Büyükşehir Belediye Başkanımızın BAKAP kampüsünde üretip hizmete sunduğu ve dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 55 bin 500 kilogramlık mısır silajı desteğini çiftçilerimize ulaştırmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve İlçe Belediye Başkanım Yakup Odabaşı’nın ilçemizde tarıma verdikleri önem takdire şayandır. Dolayısıyla tarım kenti olarak hayal ettiğimiz ilçemize bu katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu dağıtımın ilçemize ve yetiştiricilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."