A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da oynadığı Macaristan’ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrıldı. A millilerin gollerini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Kahveci kaydetti.
Ay-yıldızlılar rövanş maçında Macaristan ile 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00’de Puskas Arena’da mücadele edecek.
Kaynak: İHA