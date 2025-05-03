Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda yakalama kararıyla aranan şüpheliyi 9 ay sonra yakaladı. 98 saat güvenlik kamerası izleyen polis zanlıyı kızını ziyarete geldiğinlde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, hakkında; 4 adet yakalama emri, 1 ilamat ve 3 ifade çağrısı bulunan 47 yaşındaki Atakan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. "Kasten Öldürme", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Atakan D.’nin izini süren asayiş ekipleri, 98 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesinin ardından, yapılan analizler sonucunda şüphelinin zaman zaman ailesinin ikamet ettiği Osmangazi ilçesi ve kızıyla bağlantılı olduğu belirtilen Nilüfer ilçesindeki eve geldiğini belirledi. Kamera kayıtlarında şüphelinin Nilüfer ilçesindeki kızının evinin yakınlarında görüldüğü belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan saha çalışmaları sonucunda şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın adı merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi’nde bir otelin el değiştirmesi suçlamasında da geçmişti.