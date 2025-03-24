Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları ile Mardin ilinde 7 gün süren Lezzetler Fuarı 105 bin 758 ziyaretçiyi ağırladı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Artuklu fuar alanında 7 bölgeden onlarca farklı lezzetin yer aldığı Ramazan sokağı Mardinli vatandaşların ilgi odağı oldu. İftar sonrası ailelerin alışveriş ve çay kahve ikramlarıyla dinlenme alanı bulduğu fuarda çocuklarsa kendilerine yönelik düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Açılışının yapıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi gören ve 7 gün süren Lezzetler Fuarını 105 bin 758 vatandaş ziyaret etti. 7 bölgeden onlarca farklı lezzetin yer aldığı Ramazan sokağında Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden tatlar vatandaşların ilgi odağı oldu.

"Güzel vakit geçirdik"

Fuarı son gününde ziyaret eden Kadir Yıldırım, bir hafta süren fuarı oldukça beğendiklerini belirterek, "Hem bizler hemde çocuklarımız güzel vakit geçirdik. Bu tür etkinliklerin sürekli düzenlenmesi istiyoruz. Düzenleyenlere de teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kader Kaya isimli vatandaş ise farklı bölgelerden yöresel ürünleri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir çok lezzeti bir arada görmek çok güzel. Özlediğimiz tatları alabilme imkanımız oldu. Oğlum sahne etkinliklerinde çok eğlendi. Vali Tuncay Akkoyun’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

26 Mart’ta kardeşlik iftarı

Öte yandan Lezzetler Fuarının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un himayelerinde Ezidi, Süryani, Ermeni ve Müslüman vatandaşların katılımı ile 26 Mart Çarşamba günü 5 bin kişilik Kardeşlik İftar programı gerçekleştirileceği öğrenildi.