Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 7 çocuklu Altınkaya ailesi, kalabalık aile yaşantılarını konu alan videolarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Altınkaya ailesi, aile yaşantılarını konu alan videolarıyla büyük ilgi görüyor. Hatice ve Osman Altınkaya çiftinin 6’sı kız, 1’i erkek olmak üzere 7 çocuğu bulunuyor. Çiftin evli olan 4 kızlarından 7’si kız, 2’si erkek 9 torunu bulunuyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Murat Altınkaya, 6 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı deneyimleri esprili bir dille paylaşarak dikkat çekiyor. Aile fertlerinin günlük yaşamını konu alan videolarda, Karadeniz’e özgü yaşam tarzı ve geleneksel aile yapısı da izleyicilere yansıtılıyor.

Zaman zaman evdeki kalabalığın artmasıyla birlikte yaşanan yer sıkıntısını da mizahi şekilde anlatan Murat Altınkaya, sosyal medyada gördükleri ilginin en büyük nedeninin samimiyet ve doğallık olduğunu belirtti.

"Evde kaos, kalpte huzur"

Murat Altınkaya, "Evli ablalarım ve onların çocukları geldiğinde evde kaos ortamı oluyor, yatacak yer kalmıyor, bazen arabada yattığımı bile hatırlıyorum. Ama yine de evdeki o kalabalık bizi biz yapıyor. 9 yeğenim var, onlardan 7’si de kız. Ailemizin kadın ağırlıklı yapısı var. Bu da enerji dolu, neşeli ve sıcacık bir atmosfer sağlıyor" derken, kız kardeşi Bahar Altınkaya ise, "7 kardeşiz, 6 kız, tek erkek. Buna torunlar da eklendi. Annem ve babamın 9 torunu var. Onlarda da yine kız çoğunlukta. 7 kız, 2 erkek var. Kız çocuğu neşedir. Biz yaşadığımız ve içimizde olan bu durumu dışarıya da yansıtıyoruz. Mutluluğumuzu paylaşmak istedik. İnsanlar kendilerinde bizi gördüler. Kalabalık, güzel mutlu, enerjik bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Baba Osman Altınkaya, "Erkek evlat istedik, 7 çocuk sahibi olduk. Çay üretimiyle geçimimizi sağlıyoruz, ama ailemle geçirdiğim her an benim için çok değerli" dedi.

Anne Hatice Altınkaya ise 40 yıllık evliliğinde 7 çocuk yetiştirdiğini ve her biriyle gurur duyduğunu belirtti.