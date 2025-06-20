Sapanca SAMEK’te yılsonu sergisinin açılışı büyük ilgi gördü. 683 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru 4 bin 204 eser ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) yılsonu sergileri Sapanca’da büyük ilgiyle karşılandı. Sapanca SAMEK merkezinde eğitim gören 683 kursiyerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı 4 bin 204 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kent Orkestrası’nın ezgileri ve halk oyunları gösterisiyle başlayan açılış programı, protokol konuşmaları, sertifika dağıtımı ve kurdele kesimiyle devam etti. Giyim tasarımı, çini, seramik, filografi ve el sanatları gibi pek çok alanda hazırlanan eserler sergide büyük ilgi gördü. Her bir eser, kursiyerlerin gösterdiği emeği ve özveriyi yansıtması açısından dikkat çekti. 22 farklı branşta yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, sergiyi ziyaret eden sanatseverleri adeta büyüledi. Sergide yer alan çalışmalar hem kursiyerlerin yeteneklerini hem de yıl boyunca gösterdikleri çabanın somut birer örneği oldu. Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, "SAMEK çatısı altındaki meslek edindirme kurslarımız; bireyin özgüvenini artıran, üretkenliğini geliştiren ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren önemli sosyal projelerdir. Her yaştan vatandaşımıza ulaşan bu eğitimlerle hem geleneksel el sanatlarımızı yaşatıyor hem de yeni meslek alanlarında uzman bireyler yetiştiriyoruz. Bugün, bir yıl boyunca gösterilen azmin, sabrın ve yeteneğin günüdür. Tüm kursiyerlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.