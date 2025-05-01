Adana’da hastanenin acil servis önünde bekleyen bir şahıstan şüphelenen polis, GBT sorgusu yapmak istedi. Bu sırada kaçmayan başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı, hırsızlık suçlarından 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Adana Şehir Hastanesi’nde durumundan şüphelendiği Cuma G.’ye GBT sorgusu yapmak istedi. Ancak şüpheli şahıs polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Hastane bahçesinde yaşanan kovalamacada, polis, kısa süre de şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı sorgulamada Cuma G.’nin hırsızlık suçundan 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.