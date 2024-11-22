Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğretmenlik mesleğinde 40 yılını geride bırakan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sürpriz yaptı.

Önceki gün kendi konutunda 40 yılını geride bırakan 21 öğretmeni kahvaltıda misafir eden Vali Aydoğdu, öğretmenlerin fotoğraflarını şehrin 15 noktasındaki billboard ve elektronik ekranlarda Öğretmenler Günü çalışması olarak yayınlatarak Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, “Ben Allah’a şükrediyorum. Dünyaya bir daha gelsem tekrar öğretmen olmak isterdim. O zevki, o lezzeti tatmak isterdim. Valilik öğretmenliğin bir üst seğmendi. Rehberlik, idarecilik, valilik bana göre genişletilmiş bir öğretmenlik. Bir vatan toprağı içerisinde al bayrağın altında, şerefle, onurla hizmet ediyoruz. Bundan daha büyük bir ortak payda olur mu? Biz bu ortak paydayı ne kadar genişletir, güzellikleri ne kadar sirayet ettirirsek gerçekten o kadar başarılı oluruz.” dedi.

Bugün sabah saatlerinde şehrin 15 noktasında ve elektronik ekranlarda kendi fotoğraflarını gören öğretmenler ise mutluluklarını gizleyemedi. Öğretmenler Vali Aydoğdu’nun jestine karşın teşekkürlerini ilettiler.