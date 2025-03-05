Çankırı’da, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan 400 yataklı devlet hastanesinin inşa çalışmalarının yüzde 52’si tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hastanenin yapılmasının ardından hastaların artık il dışına çıkmadan tedavi olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan, 27 Mart’ta ihalesi gerçekleştirilen ve son teknoloji ile donatılmış, depreme dayanıklı ve deprem izolatörlü fore kazık temel sistemiyle inşa edilen, 405 yataklı devlet hastanesinde çalışmaların yüzde 52’si tamamlandı. 58 yoğun bakım yatağı, 250 tek kişilik oda, 36 çift kişilik oda, 20 palyatif bakım odası, 5 mahkum yatağı, 12 ameliyathane, 30 hemodiyaliz ünitesi, anjio servisi ve kalp merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, görüntüleme ve laboratuvar üniteleri 133 adet poliklinikten oluşacak hastane, 92 bin 157,01 metrekare toplam arsa alanı, 103 bin 298,10 metrekare toplam inşaat alanında kuruluyor. Hastanenin ayrıca 13 bin 190,67 metrekare bina oturum alanı, 254 araçlık kapalı otopark ve 581 araçlık açık otoparktan oluşması amaçlanıyor. Alana gelen iş makineleri ile başlatılan çalışmaların yatırım programı çerçevesinde 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. Hastane inşaatını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, 400 yataklı devlet hastanesinin Çankırı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek hastanenin yapılmasının ardından hastaların artık il dışına çıkmadan tedavi olabileceğini söyledi.