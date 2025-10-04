Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi iş birliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali, renkli görüntülerle başladı. Tarsus Bisiklet Topluluğu’nun da paydaş olduğu festivale 23 ilden bisiklet tutkunları katıldı.

Üç gün sürecek festivalin açılışı, Tarsus’un tarihi simgelerinden Kleopatra Kapısı önünde gerçekleştirildi. Açılış turuyla birlikte bisikletliler, Tarsus kent merkezindeki tarihi noktalardan ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelerden pedal çevirerek geçti. Festival boyunca bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak ve Tarsus’un tarihi ile doğal değerlerini tanıtmak hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, festivalde yaptığı konuşmada, Başkan Vahap Seçer’in selamlarını ileterek, "Tarsus’un tarihi sokaklarını, Eshab-ı Kehf’imizi, kentin dört bir yanını birlikte gezeceğiz. Mersin’de onlarca kilometre bisiklet yolu yapıldı. Amacımız daha sağlıklı ve doğa dostu ulaşımı yaygınlaştırmak" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise Tarsus’un bisiklete binmeye uygun bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Nüfus arttıkça ulaşım zorlaşıyor. Bu nedenle karbon ayak izi olmayan bisikleti ulaşımın merkezine koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tarsus Bisiklet Topluluğu sözcüsü Dr. Ali Cerrahoğlu da güvenli bisiklet yollarının önemine değinerek, "Amacımız işe, okula, alışverişe bisikletle güvenli şekilde gidebilmek. Bunun için daha görünür olmamız ve yollarımızı herkes için güvenli hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Grup Lideri Gökhan Özberk, 7 yıldır Tarsus’un bisiklet dostu bir kent olması için mücadele verdiklerini söyledi.