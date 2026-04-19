Samsun'da bir şahıs, misafir olarak kaldığı evde sandalyede ölü bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Dergah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özata (32) kentsel dönüşüm kapsamında olan ve M.T. (38) ile H.T.'nin (46) birlikte yaşadığı ikamette sandalyede hareketsiz halde bulundu. Evde bulunan şahısların ifadelerine göre Özata'nın nefes almadığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yusuf Özata'nın hayatımı kaybettiği tespit edildi. Özata'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.