Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmesinin ardından kupasına kavuştu. Şampiyonluk kupası, bugün Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muğlaspor karşılaşması devre arasında düzenlenen törenle takdim edildi.
Şampiyonluk kupasını takım adına Masa Tenisi Antrenörü Mert Gezer teslim aldı. Kupayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras verdi.
Muğlaspor Masa Tenisi Takımı'nın başarısı tribünlerden alkış aldı.
Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, yeni sezonda 1. Lig'de Muğla'yı temsil edecek.