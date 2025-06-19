Bursa’nın gelişen yeni yerleşim bölgelerinden Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri bölgeye yeni okul istiyor. Mahallede bulunan Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu’nda sınıf sayısı yetmediği için ikili öğretim yapılıyor. Veliler, 2025-2026 yılı eğitim öğretim yılında öğrenci sayısı artacağından dolayı endişe yaşıyor.

Mahallede bulunan Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılında sabahçı (ortaokul), öğlenci (ilkokul) olmak üzere ikili öğretim yapılıyor. Aynı binada Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu ilk açıldığında mahalle nüfusuna göre sınıf alanları çok olunca bir bölümünün özel eğitim uygulama okuluna verildiğini söyleyerek, "Burası başka bir yere taşınırsa okul ihtiyacımız karşılanana kadar, bir süre ilkokul öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayabilir" dedi.

Mahalle sakinleri okul yapılması için dernek kurdu

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Mahallemizin nüfusu 25 bin civarında. Nüfus oranımıza ve nüfus kayıtlarımıza göre de 6 ile 12 yaş arasında 2 bin 971 çocuğumuz bulunuyor. Ayrıca yakın mahallelerden 100’e yakın öğrenci okulumuzda eğitim görüyor. Bu nedenle önümüzdeki eğitim öğretim yılında sınıflarda öğrenci sayısında patlama olacağından dolayı mahallemize Anaokulu, İlköğretim okulu, Lise ve Meslek Lisesi yapılmasını istiyoruz. Mahallemize okul yapılması için çaresiz kalan mahalle sakinlerimiz tarafından dernek kuruldu. Dernek okul yapılması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Okul yapılması için Bursa Valiliği’ne dilekçe verdiklerini ifade eden muhtar Özçoban, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen cevapta 2025 yılı programlarında okul yapılmasının bulunmadığı, bütçe imkanları doğrultusunda ilerleyen yıllarda değerlendirileceği ifade ediliyor. Velilerimizle birlikte Vali Erol Ayyıldız’dan ve Bursalı Milletvekillerimizden, Nilüfer Kaymakamız Murat Süzen’den, hayırsever vatandaşlarımızdan önümüzdeki yıl mahallemize İlköğretim Okulu, Lise ve Meslek Lisesi kazandırmalarını istiyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul yapılmadığı zaman velilerimiz ve öğrencilerimiz perişan olacak. Mahallemize okul yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.