Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 3 Mart Dünya Omega-3 Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi.

3 Mart Dünya Omega-3 Günü’nde Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. İstanbul Anadolu Hisarı’nda gerçekleşen organizasyonda, çevre dostu hareketin önemine dikkat çekmek için deniz bisikletleriyle su sporları yapıldı. Katılımcılar, karbon ayak izi hesaplamalarıyla doğadaki değişimlerin etkisini gözler önüne serdi. Böylece, su sporları aktiviteleri aracılığıyla çevre bilinci teşvik edilirken, uzman isimler sürdürülebilir Omega-3 kaynakları hakkında bilgilendirme yaptı.

Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla, "Sürdürülebilirliğe Omega-3 Desteği" projesini hayata geçirdi. 3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, uzman doktorlar, sporcular ve çevre savunucuları bir araya gelerek hem sağlık hem de ekosistem için harekete geçti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bölüm Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arga, Omega-3’ün çocukların gelişimi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Beyin, bağışıklık ve görme fonksiyonları açısından Omega-3 kritik bir role sahip. Ancak ülkemizde ve dünyada tüketim hala yetersiz seviyede. Özellikle hamilelikten itibaren Omega-3 alımının artırılması, gelecek nesillerin sağlıklı büyümesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bayram Şirinoğlu, Omega-3’ün bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Balık tüketimi her zaman mümkün olmuyor. Ancak Omega-3 eksikliği, çocukların sağlığını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle ek takviyelerin rolü büyük" şeklinde konuştu.

Şahika Ercümen: "Geleceğimiz için denizleri korumalıyız"

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Omega-3’ün yalnızca insanlar için değil, deniz yaşamı için de hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ercümen "Balıklardan elde ettiğimiz Omega-3, denizlerin sağlığıyla doğrudan bağlantılı. Ancak iklim krizi ve kirlilik, bu kaynakları tehdit ediyor. Eğer sağlıklı bir yaşam istiyorsak, denizleri korumak zorundayız" diyerek sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti.

3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil "Sürdürülebilirliğe Omega-3 Desteği" projesi ile su sporları aktiviteleri, çevre dostu ulaşım yöntemleri ve bilinçlendirme kampanyalarıyla geniş bir etki alanı oluşturdu.

Etkinlik boyunca katılımcılar, sosyal medya üzerinden ’SağlıklıGelecekSürdürülebilirSeçim’ ve ’ArgivitİleSürdürülebilirliğeOmega3Desteği’ etiketleriyle farkındalık oluşturmaya devam etti.