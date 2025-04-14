Sivas’ta gerçekleştirilen ‘Sivas Yaşayan Miras Festivali’ ilklere imza atarak yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği ‘Sivas Yaşayan Miras Festivali’ Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivaslı sanatseverlerini ağırladı. 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Festival, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sundu. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Genç Âşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla ’Ustalara Saygı’ teması ile Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Genç Âşıklar Şöleni düzenlendi. Şölenin yanı sıra geleneksel el sanatları da oldukça talep gördü. ilginin oldukça yoğun olduğu festival 13 Nisan’da sona erdi.