Türkiye'nin en zorlu ulaşım güzergahlarından biri olan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu, yaklaşık 5 ay aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri dev kar kütlelerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Ekiplerin zorlu coğrafyada yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından yolun büyük bölümünde ilerleme sağlandı. Kar kalınlığının yer yer 3 ile 6 metreyi bulduğu güzergâhta, karayolları ekipleri 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor.

'Ulaşın Hizan üzerinden yapılıyor'

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 11 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.