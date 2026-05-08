Van TSO Başkanı Necdet Takva ile Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı imzasıyla; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hava yolu şirketlerine yazı gönderilerek, Van-Bodrum arasında uçak seferlerinin başlatılması talep edildi.

Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı, yönetim kurulu üyeleri ve Van Vakfı Eski Başkanı Müjdat Çelik; Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Van TSO) ziyaret etti. Ziyarette; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Turan Avcı, TOBB Delegesi Şefik Eren, Meclis Katip Üyesi Cüney Gezin ve Meclis Üyesi Mahacir Mercan yer aldı. Van-Bodrum arasında uçak seferlerinin başlaması konusunun istişare edildiği görüşmede, Van TSO Başkanı Necdet Takva ile Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı imzasıyla; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 4 hava yolu şirketine yazı yazıldı. Başkan Takva ve Kalkanlı imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

'Malumlarınız olduğu üzere Van şehrimiz ile Bodrum ilçemiz ülkemizin önemli turizm destinasyonları arasında yer almaktadır. Özellikle yaz sezonunda artan turizm hareketliliği ve ticari ilişkiler dikkate alındığında iki destinasyon arasında doğrudan uçuş ihtiyacı her geçen gün daha belirgin hâle gelmektedir. Hâlihazırda iki destinasyon arasında doğrudan uçuş bulunmaması nedeniyle vatandaşlarımız uzun aktarmalı yolculuklar yapmak zorunda kalmakta, bu durum hem ciddi zaman kaybına hem de ekonomik maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Kara yolu ile Van-Bodrum arasındaki mesafe yaklaşık 1.800 kilometreyi bulmakta olup yolculuk süresi 24 saati aşabilmektedir. Uzun mesafe, yüksek ulaşım maliyetleri, mevsimsel hava şartları ve aktarmalı seyahat zorunluluğu vatandaşlarımız açısından önemli mağduriyetler oluşturmaktadır. Özellikle turizm sezonunda yoğun talep oluşmasına rağmen yeterli ulaşım alternatifinin bulunmaması bölgesel hareketliliği olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, Bodrum yaz sezonunda yerli ve yabancı turist yoğunluğuyla nüfusu katlanarak artan, ülkemizin uluslararası ölçekte tanınan turizm merkezlerinden biridir. Van ise sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin yanı sıra yıllık yaklaşık 1 milyon İranlı turisti ağırlayan önemli bir cazibe merkezidir. Bahse konu şehirlerimiz yalnızca il ve ilçe ölçeğinde değil; bölgesel ve uluslararası düzeyde turizm, kültür ve ticaret açısından stratejik öneme sahiptir. Planlanacak doğrudan uçuş seferleri sayesinde; başta İran olmak üzere Irak, Ermenistan, Yunanistan ve çevre ülkelerden gelen turistlerin ulaşımı kolaylaşacak, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri arasındaki turizm entegrasyonu güçlenecek, çevre illerin de ulaşım ihtiyacına katkı sağlanacaktır. Bu durum ülkemizin turizm gelirlerine, ekonomik hareketliliğine ve bölgesel kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır. Bu kapsamda; özellikle sezonluk veya belirli dönemlerde Van - Bodrum arasında direkt uçuş seferlerinin planlanmasını talep ediyoruz.'