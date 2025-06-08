Fransa’da yaşayan Gümüşhaneli Hüseyin Mutlu, dron kamerasıyla çektiği görüntülerle Gümüşhane’nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

23 yıldır Fransa’da yaşayan Mutlu, son bir yıldır memleket sevdasıyla sık sık 3 bin kilometrelik yolculuk yaparak Gümüşhane’nin "saklı cennetlerini" dron kamerasıyla ölümsüzleştiriyor, hemşehrilerini büyüleyen kareler yakalıyor, Gümüşhane’nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Aslen Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinden olan 40 yaşındaki Hüseyin Mutlu, 2001 yılından bu yana Fransa’da yaşıyor. Son iki yıldır sık sık memleketine gelen Mutlu, bir yıldır çektiği dron görüntüleriyle Gümüşhane’nin doğal ve tarihi zenginliklerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Gümüşhane’nin saklı kalmış cennetlerini gün yüzüne çıkararak büyük ilgi gören fotoğraf ve videolara imza atan Mutlu, memleketinin doğal ve tarihi güzelliklerini dron görüntüleriyle belgeleyerek insanlara ulaştırmaya devam ediyor.

"İnsanlarımız Gümüşhane’mizin eşsiz doğa ve tarihinin farkında değil"

Son zamanlarda çektiği görüntülerin ilgi odağı oluşturması nedeniyle Fransa’dan sık sık gelmeye başladığını ifade eden Mutlu, "Bu süreçte de insanlarımızın Gümüşhane’mizin eşsiz doğasının ve tarihinin olduğunun farkında olmadığını gördüm. Bu beni biraz daha fazla motive etti. Çekimleri paylaştıkça insanlardan aldığım tepkiler gayet iyi. Gümüşhane’mizin bu kadar eşsiz doğası varken bizim bunlardan neden haberimiz olmadığını sık sık dile getiriyorlar. Bu konuyla alakalı da elimden geldiği kadar memleketimi tanıtmak için gelip çekim yapmaya devam ediyorum" dedi.

"Memleketimizde keşfedilecek çok güzel yerler var"

Bu güzellikleri görünce duyarsız kalmak istemeyerek son bir yıldır Gümüşhane’yi karış karış gezdiğini ve çektiği dron görüntülerini paylaştığını ifade eden Mutlu, "Bu görüntüler de izlendikçe tabii bizi daha çok mutlu ediyor. Gerçekten memleketimizde keşfedilecek çok güzel tarihi ve doğal muazzam yerler var. Bunları elimden geldiği kadar insanlara göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"En güzel dönemler: Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım"

Gümüşhane coğrafyasında en güzel dönemlerinin Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım ayları olduğunu ve bu dönemlerde sık sık geldiğini dile getiren Mutlu, bu süreçte Gümüşhane’de en çok etkilendiği yerin Gümüştuğ köyündeki Dulağa Yaylası olduğunu "İçinde derenin olması, suyun bol olması, çiçeklerin, yeşilliğin ve karın aynı kadrajda bulunması gerçekten büyüleyici" ifadeleriyle açıklarken Çimenli Yaylası’nın da vadinin yemyeşil ve sarı çiçeklerle süslenmiş görüntüsüyle unutulmaz olduğunu söyledi.

"Gerçekten bizim memleketimizde bu kadar güzel yerler var mı? diyorlar"

Paylaştığı görüntülere dair tepkileri de dile getiren Mutlu, şunları söyledi: "Şu ana kadar insanlardan aldığım tepki genelde ’Biz bugüne kadar Gümüşhane’yi gezmemişiz, Gümüşhane’yi görmemişiz. Gerçekten bizim memleketimizde bu kadar güzel yerler var mı?’ oldu. Zaten beni bu konuda tetikleyen konu da bu oldu zaten. Daha farklı çekimler yapmakla beni daha çok motive etti. Çünkü insanlarımız doğamıza ve tarihimize çok yabancı kalmış maalesef."

Tüm bu görüntüleri çekmek için Fransa’dan Trabzon’a 3 bin kilometrelik yolculuk yapan Mutlu, "Fransa’dan üç saat İstanbul’a, oradan bir-bir buçuk saat Trabzon’a, ardından bir saatlik araç yolculuğuyla Gümüşhane’ye ulaşıyorum. Memleket sevdası bu konuda ağır bastığı için sık sık gelip gitmeye çalışıyorum" dedi.

"Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen çok şey var"

Eşinin de Kelkitli olduğunu ve bu yolculukta kendisine tam destek verdiğini ifade eden Mutlu, "Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen çok şey var" diyerek memleketini tanıtmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.