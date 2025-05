İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir AVM’de 28’incisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Garaj Günleri 3 Mayıs ile 11 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan Garaj Günleri’nde yüzde 90’a varan indirimleri gören vatandaşlar poşet dolusu alışveriş yaparken, AVM’nin açılış saatlerinde vatandaşların mağazalara akın ettiği görüldü.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir AVM’de 28’incisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim geleneksel indirim kampanya günleri başladı. İndirimler 3 Mayıs ile 11 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. 3 Mayıs’tan 11 Mayıs’a kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü markaların yüzde 90’a varan indirimle satışa sunulduğu AVM’de, açılış saatinde kepenklerin kaldırılmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etti. Dekorasyon malzemelerinden tekstile, ayakkabıdan oyuncaklara kadar birçok ürün çeşidinin bulunduğu Garaj Günleri’ndeki indirimlerden vatandaşlar memnun olduğunu dile getirdi. Garaj Günleri’nde her zaman olduğu gibi bu yıl da hazır giyim, altın, elbise, t-shirt & sweatshirt, ayakkabı, oyuncak, çocuk giyim, halı, ev tekstili ve aksesuarları sektörlerinden onlarca markanın katılımı ile stok fazlası ve outlet ürünleri yüzde 90’a varan indirimler yer aldı.

Bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Servet işleyen, "Çok tempolu ve müşterinin yoğun olduğu bir gün. Satışlarımız çok iyi. Şu an bayağı yoğunluk var, yetişmeye çalışıyoruz. Şu an kotayı doldurduk ama yine satışa devam ediyoruz. Şu an her şey ucuz. Millet gelsin alsın. Herkesi Garaj Günleri’ne bekliyoruz" dedi.