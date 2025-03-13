Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal desteklemelerde çiftçilerin hesabına 14 Mart Cuma günü itibariyle 2,6 milyar liralık destek ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.



Bakan Yumaklı üretime destek, Türkiye'ye bereket olduklarını belirterek, 14 Mart Cuma günü itibariyle 2 milyar 595 milyon 192 bin TL destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirterek, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Hububat desteği için 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği için 29 milyon 354 bin 273 TL olarak gerçekleşecek ödemelerle ilgili yapılan duyuruda, hububat desteğinin Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, trikale ürünleri için ödeneceği dipnot olarak düşüldü.