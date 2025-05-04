Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde mevzuata aykırı satışı yapılan 240 kilo gıda maddesini imha ederek, 2 işletme hakkında idari yaptırım uyguladı.

Çukurova ilçesindeki fuar alanında gerçekleştirilen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda gıda mevzuatına uygun olmayan ve düşük fiyatlı gıda satışı yapıldığı yönünde bakanlığa gelen ihbarın Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, fuar alanında arz edilen gıda maddelerinin normal piyasa fiyatlarında satışa sunulduğu belirlendi.

Söz konusu alanda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırılık oluşturacak şekilde hijyen şartlarına uymayan, bozulmuş ve kokuşmuş gıda maddeleri arz eden ve etiketleme yönünden tüketicide yanılgı oluşturacak şekilde gıda maddesi arz eden 2 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. Söz konusu işletmelerde gıda mevzuatına aykırılık oluşturduğu belirlenen 170 kilo süt ürünü (tereyağı, kaşar peyniri, tulum peyniri) ve 70 kilo sucuk ürünü (sucuk ve sucuk döner) olmak üzere toplam 240 kilo gıda maddesine el konularak imha işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde fuar alanında satışa sunulan tereyağı ve sucuk ürünlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla numuneler alındı. Alınan numunelerde yapılacak olan analizler sonucunda mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde söz konusu gıda maddelerinin sorumluları hakkında ayrıca idari yaptırımlar uygulanacak.

Vatandaşların sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla fuar etkinliği süresince gıda kontrol görevlileri tarafından denetimlerin ve numune alıma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.