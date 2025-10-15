2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Letonya’yı deplasmanda 5-0 mağlup eden İngiltere, finallere gitmeye hak kazandı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde ekim ayındaki müsabakalar tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, ekim ayında ilk olarak Bulgaristan ile karşılaşırken rakibini 6-1 mağlup etti ve bugün de evinde Gürcistan’ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlıların yer aldığı E grubunda İspanya, Bulgaristan’ı 4-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

İngiltere, Dünya Kupası bileti aldı

5 takımlı gruplardan K grubunda İngiltere, Letonya deplasmanında 3 puana ulaştı ve grup liderliğini garantiledi. Harry Kane’in 2 gol attığı maçta sahadan 5-0’lık skorla ayrılan İngilizler 6’da 6 yaparken kalesinde gol görmedi. 1994 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen İngiltere bu tarihten sonra oynanan tüm dünya kupalarında yer aldı.

Portekiz’e Ronaldo’nun golleri yetmedi

Elemelerde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Portekiz, Dünya Kupası’nı garantilemek için çıktığı Macaristan karşısında 1 puan aldı. Kasımpaşa’da forma giyen Attila Szalai’nin golüyle konuk ekip 1-0 öne geçerken, daha sonra Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Yıldız futbolcu 22. dakikada Fenerbahçeli Nelson Semedo’nun asistinde topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Ronaldo, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Macaristan, 90+1. dakikada Szoboszlai’nin golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı. Portekiz puanını 10’a yükseltirken, Macaristan 5 puana çıktı. Kalan 2 maçta Portekiz’e 1 puan yeterli olacak.

İtalya, İsrail’i farklı geçti

I Grubu’nda ilk olarak Norveç’e yenilerek elemelere başlayan İtalya, sonrasında oynadığı 5 maçı da kazandı. Son maçlarda hücumdaki verimliliğini skora da yansıtan Gök Mavililer, İsrail’i konuk ettiği müsabakayı da 3-0’la tamamladı. Gennaro Gattuso’nun öğrencileri puanını 15’e yükseltti. Bu grupta Norveç 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İtalya’nın Dünya Kupası’na gitme durumunu kasım ayında oynayacağı 2 karşılaşma belirleyecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E grubu

Türkiye - Gürcistan: 4-1

İspanya - Bulgaristan: 4-0

F grubu

Portekiz - Macaristan: 2-2

İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan: 1-0

I grubu

Estonya - Moldova: 1-1

İtalya - İsrail: 3-0

K grubu

Andorra - Sırbistan: 1-3

Letonya - İngiltere: 0-5