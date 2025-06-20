Van’da, 2025 YKS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınavın güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen YKS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, ÖSYM Van Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS oturumlarına yönelik tüm idari, güvenlik ve lojistik süreçler detaylı bir şekilde ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılarak sınav sürecinin eksiksiz yürütülmesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van’ın, ÖSYM’nin büyük ölçekli sınavlarının düzenlendiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Adaylarımızın sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları büyük önem arz etmektedir. Kimliklerini kaybeden ya da geçerli belgeye sahip olmayan adaylar, sınav günü sabah saatlerinde Edremit, Tuşba ve İpekyolu İlçe Nüfus Müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi temin edebilecektir. Ayrıca Edremit Elmalık Kavşağı’nda süren yol çalışmaları nedeniyle sınav günü bölgede trafik yoğunluğu yaşanabilir. Bu sebeple adaylarımızın sınav merkezlerine daha erken saatlerde ulaşmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Van’ın ÖSYM tarafından yürütülen sınav uygulamalarında etkin bir konumda yer aldığını belirten rektör Şevli, "Bu bilinçle, ÖSYM Van Sınav Koordinatörlüğü olarak sınavın güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde, sınav sürecinin sorunsuz geçmesini sağlamak en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle sınavda görev yapacak tüm personelimize kolaylıklar, kıymetli adaylarımıza ise üstün başarılar diliyorum. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, tüm paydaş kurumlar sınavın güvenliği, erişilebilirliği ve düzeni konusunda iş birliği içinde hareket edecek, sınav sürecinin kalitesini artırmak adına gerekli koordinasyon sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Binbaşı Onur Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Nurses, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Kezban Aras, Van Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Fatih Tulmaç, ÖSYM İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi İsmail Genel ve ÖSYM Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Eyyüp Şevgin katılım sağladı.