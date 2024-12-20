2025 yılında kariyerinin 25. yılını kutlamaya hazırlanan Ziynet Sali, Telifmetre verilerine göre 2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçısı unvanını kazandı. Pop müziğin başarılı ismi, yıl boyunca şarkılarıyla radyo ve müzik kanallarında geniş bir kitleye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Müptelanın Bilgine’ ile 2024 yılını müzik listelerinin zirvesinde kapatıyor. Sali, büyük beğeni toplayan bu şarkısıyla sıkça gündemde yer alırken, müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Telifmetre’nin açıkladığı rapora göre, Sali’nin şarkıları 2024 yılı boyunca toplam 148.677 kez yayınlandı. Sanatçının 78 farklı şarkısı, Türkiye genelinde 153 radyo ve TV kanalında yer alarak, onu yılın zirveye oturan ismi haline getirdi. Bu başarı, Ziynet Sali’nin müzikteki gücünü bir kez daha kanıtladı.