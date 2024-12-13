Popstar yarışmasında sergilediği unutulmaz performanslarla hafızalara kazınan Bayhan, 2024 yılında büyük bir başarıya imza attı. Sanatçı, Spotify Top 50 Dünya Viral Listesi’nde 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi oldu. Bayhan, dünya çapında bu listeye uzun bir aradan sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı unvanını kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya çıkardığı hit şarkılar ve verdiği konserlerle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, yoğun bir ilgi görüyor. İstanbul’da Jolly Joker Kartal’da verdiği konserde de hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan sanatçı, sahne öncesi gazetecilerle buluşarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bayhan, “2024 beni mutlu etti” diyerek, yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve stüdyoda birçok sürpriz hazırladığını belirtti. Ayrıca, kariyerinde geçmişte yanlış kararlar aldığını kabul eden sanatçı, artık daha iyi adımlar attığını ve kariyer yönetiminde doğru bir yolda olduğunu ifade etti.

Bayhan, hem müzik dünyasında hem de hayranları nezdinde yükselen grafiğiyle 2024’e damga vurmaya devam ediyor.