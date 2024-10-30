Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında; Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, ilgili kurum yetkilileri ve oda başkanlarının katılımlarıyla 2024 yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda ilk olarak, Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran tarafından ilimizin 2024 yılı ilk 9 aylık istihdam verileri ve kurumun faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde bilgi verildi.

Toplantıda daha sonra, meslek edindirme kurslarına ağırlık verilmesi, ilgili birim amirleri tarafından sektörel toplantılarının düzenlenerek esnaflarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması, yerel istihdam olanaklarının artırılması konularında istişareler yapılarak, Vali Aydoğdu tarafından ilgili birim amirlerine talimatlar verildi.