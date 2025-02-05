Sivas Belediyesi kendi bünyesinde taş ocağı kurdu. Faaliyete geçen taş ocağı sayesinde yol yapımında kullanılan ve yıllık maliyeti 200 milyon lirayı bulan malzemeler belediye tarafından üretilecek.

Sivas Belediyesi’nce İşhan mevkisinde kurulan taş ocağında yol yapım malzemeleri üretimine başlandı. Konkasör ve elek sisteminin devreye alındığı ocakta iş makineleri çalışmaya başladı. Son sistem teknolojiyle üretilen konkasör sitemi kurulan taş ocağında çıkarılan cevher taşlar ilk olarak konkasör sisteminden geçiyor. Bu sistemle çeşitli boyutlara ayrılan taşlar elek sistemi ile elenerek kente yapımı devam eden ve yapılacak olan yolların, cadde ve sokaklarda kullanılıyor. Taş ocağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ilgili Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu’dan yeni tesisin işleyişi hakkında bilgi alarak kurulan taş ocağının Sivas Belediye tarihinde bir ilk olduğunu dile getirdi.

"Kendi kendimize yetebilen bir belediye olacağız"

Öz kaynaklarını kullanabilen kendi kendine yetebilen bir belediye olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Uzun, "Sivas Belediyesi tarihinde ilk kez kendi taş ocağını kendi açtı. Konkasör cihazlarını kurduk, ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bizim beklentimizin çok daha üstünde bir malzeme üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sene Sivas Belediyesi’nin üreteceği malzemenin değeri 200 milyon liranın üzerinde olacak. Belediyenin kasasında kalan bu bedel, şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için farklı alanlarda kullanılacak. Önümüzdeki süreçte kendi kendine yetebilen, öz kaynaklarını kullanabilen, doğru stratejilerle güçlü bir Belediye olarak hizmet edeceğiz" dedi.