İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Mert Esat Ölmez isimli genç Serebral Palsi hastalığı ile mücadelesine kattığı hayat enerjisiyle akranlarına örnek oluyor. Kendi hayatından örnekleri ilham kaynağı edinerek oluşturduğu şiir kitabı, sosyal medyada paylaştığı şarkı videoları ve hareketli sosyal hayatı ile benzer hastalıklarla mücadele eden akranlarına umut ışığı olmaya çalışıyor.

Türkiye’nin bir çok noktasında hastalıklarla mücadele eden engelli bireyler hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeye çalışıyor. İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde yaşayan Serebral Palsi isimli hastalıkla mücadele eden 19 yaşındaki Mert Esat Ölmez isimli genç, hayatındaki sosyal yaşantısıyla arkadaşlarına örnek olmaya çalışıyor. Yaşadığı zorluklardan ilham alarak kendi kalemiyle yazdığı şiir kitabı, sosyal medyaya yüklediği şarkıları ve sosyal yaşamı ile farkındalık oluşturmaya çalışan Mert Esat Ölmez, takdirleri topluyor. Ailesiyle yaşayan Ölmez’in en büyük destekçileri ise yine ailesi olan anne, baba ve ablası.

"Umutlarını hiç bir zaman kaybetmesinler"

Yaşadığı süreci anlatan Mert Esat Ölmez, "Ben bu kitabı engellere umut olmak adına yazdım. Engelli kardeşlerimizin pes etmeden azim etmesi gerektiğini aşılamak adına kitabımı yazdım. Çevremde pes eden arkadaşlarım var, spor yapmak istemeyen arkadaşlarım var onların hem ailelerine hem de kendilerine azim kaynağı olmak istedim. Kitabımda fizik tedavi süreçlerinden, ailemin destekleri ve saygıyla alakalı konulardan bahsettim. Ben başka bir engelli bireyin yazdığı kitabı okurken bu ilhamı aldım. Ben 20 senedir spor ve fizik tedavi yapıyorum. Pes etmedim başaramayacağım hiç bir şey yok diye düşünüyorum. Beni tebrik edenler oldu bu kitabımdan sonra ben aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. Şarkılarını dinlediğim şarkıcılardan ilham alarak kendim şarkılar yazmaya başladım. umutlarını hiç bir zaman kaybetmesinler ben bunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki hayalim ise oyuncu olmak umarım onu da gerçekleştirebilirim." İfadelerini kullandı.